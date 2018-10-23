Malatya'da kaçakçılık operasyonu

MALATYA'da polis tarafından kaçakçılık operasyonu düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri, 5 ayrı operasyonda belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda 4 bin 95 deste gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 3 bin 860 dal içi tütün doldurulmuş makaron, 690 gümrük kaçağı kozmetik Ürün, 265 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü, 12 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan 5 kişiye ise yasal işlem yapıldı.

Ayrıca Battalgazi'de, bir iş yerinde yapılan aramada 90 ayrı pet şişere konulmuş boğma rakı elde edilirken, yakalanan şüphelilere ise adli işlem yapıldı.

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