Malatya'da kablo hırsızlığı

MALATYA'nın Doğanyol ilçesinde, elektrik şebekelerinin yenilendiği sırada tel kabloları toplayan çalışan 2 kişi kabloları çaldı. Çaldığı kabloları hurdacıya satan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Olay, Damlı Mahallesi'nde meydana geldi. Fırat Elektrik Dağıtım Şirketi (FEDAŞ) çalışanları mahallede elektrik şebeke yenileme çalışmasına başladı. Traktörün römorkuna konulan alüminyum kablo ve demir direk konsollarını toplayarak çalışanlar ilçeden kent merkezine geldi. Traktördeki 2 şüpheli başka bir elektrik şirketine götürülmesi gereken malzemeleri hurdacıya götürüp satmak istedi. Şirket çalışanları malzemelerin istenilen vakitte gitmemesinden dolayı polise bildirdi. Polis ekipleri M.K. ve B.S.'yi Gümüşsuyu Mahallesi yol ayrımda gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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