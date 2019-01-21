Malatya'da jandarmadan asayiş denetimi

MALATYA'da jandarma ekipleri tarafından asayiş denetimi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kentte iş yerleri denetlendi, kente giriş noktasında araçlara yönelik yol kontrolü yapıldı. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen, genel huzur ve güven uygulamasına 268 personel katıldı. Uygulamada; bin 697 kişi ve 639 araç incelenirken, 98 işyeri denetlendi. Uygulamada; aranan 1 kişi yakalanırken, 10 araca 2 bin 105 lira para cezası uygulandı, 4 araca ise trafikten men cezası verildi.

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