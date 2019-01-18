Malatya'da jandarmadan asayiş denetimi

MALATYA'da jandarma ekipleri tarafından asayiş denetimi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kentte iş yerleri denetlendi, kente giriş noktasında araçlara yönelik yol kontrolü yapıldı. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen, genel huzur ve güven uygulamasına 347 personel katıldı. Uygulamada; bin 683 kişi ve 511 araç ile 199 servis aracı incelendi. Uygulamada; aranan 1 kişi yakalanırken, 8 araca bin 499 lira para cezası uygulandı, 3 araca ise trafikten men cezası verildi.

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