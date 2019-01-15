Malatya'da jandarmadan asayiş denetimi

MALATYA'da jandarma ekipleri tarafından asayiş denetimi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kentte iş yerleri denetlendi, kente giriş noktasında araçlara yönelik yol kontrolü yapıldı. Malatya genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen, şok yol kontrol araması ve umuma açık yerlerin kontrolü uygulamasına 269 personel katıldı. Uygulamada; bin 768 kişi ve bin 785 araç incelendi. 13 araca 2 bin 397 lira para cezası uygulanırken, 2 araca ise trafikten men cezası verildi.

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