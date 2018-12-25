Malatya'da jandarmadan asayiş denetimi

MALATYA'da jandarma ekipleri tarafından asayiş denetimi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kentte iş yerleri denetlendi, kentin giriş noktasında araçlara yönelik yol kontrolü yapıldı. Kent genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen, 'Şok yol kontrol araması ve umuma açık yerlerin kontrolü uygulaması'na 375 personel katıldı. Uygulamada; 2 bin 280 kişi ve 960 araç incelendi. Yapılan çalışmalarda 1 aranan şahsa adli işlem yapıldı. İncelenen 10 araca 2 bin 865 lira para cezası uygulanırken, 4 araca ise trafikten men cezası verildi.

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