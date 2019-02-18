Malatya'da jandarmadan asayiş denetimi

MALATYA'da jandarma ekipleri tarafından okul önleri ve işyerleri ile yollarda asayiş denetimi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kentte okul önleri ve iş yerleri denetlendi, kente giriş noktasında araçlara yönelik yol kontrolü yapıldı. 291 personelin katıldığı uygulamada, 3 bin 816 kişi ve bin 532 araç kontrol edildi. Çalışmalarda 14 aranan şüpheli yakalandı. Uygulamada ayrıca 40 araca 10 bin 821 lira para cezası uygulanırken, 14 araca ise trafikten men cezası verildi.

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