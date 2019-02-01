Malatya'da jandarmadan asayiş denetimi

MALATYA'da jandarma ekipleri tarafından asayiş denetimi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kentte iş yerleri denetlendi, kente giriş noktasında araçlara yönelik yol kontrolü yapıldı. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen, genel huzur ve güven uygulamasına 288 personel katıldı. Uygulamada; 2 bin 130 kişi ve bin 179 araç incelendi, 106 işyeri denetlendi. Uygulamada; aranan 1 kişi yakalanırken, 22 araca 17 bin 116 lira para cezası uygulandı, 4 araca ise trafikten men cezası verildi.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×