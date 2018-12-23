Malatya'da, itfaiye erlerine seminer

MALATYA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personellerine yönelik asansör arızalarına müdahale konusunda hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

Asansörde mahsur kalanların kurtarılmasına yönelik düzenlenen eğitimde, itfaiye personelleri asansörün tüm teknik özellikleri hakkında bilgilendirildi. Büyükşehir Belediyesi, personellerinin bilgi ve tecrübelerinin artırılması amacıyla hizmet içi eğitim seminerlerine devam ediyor. Son olarak İtfaiye Ekiplerine yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim kapsamında, asansörde mahsur kalma, sıkışma ve cihaz arızası olaylarına karşı müdahale teknikleri ve giriş yöntemleri, elektrik kesilmesi anında yapılması gerekenler manüel olarak asansörün istenen kata seviyesine indirilmesi ile kumanda odasında yapılması gerekenler hakkında personellere bilgiler aktarıldı. Asansörde kalan vatandaşların profesyonel şekilde kurtarılması konularında detaylı bilgilerin aktarıldığı hizmet içi eğitim programları farklı konulardaki eğitimlerle devam edileceği belirtildi. Doğal afetler başta olmak üzere birçok tehlikeli ve zor durumda hayat kurtaran Malatya İtfaiyesi, yangına müdahaleden zor şartlarda kurtarma operasyonlarına kadar her durumda ve her şartta vatandaşın yanında oluyor.

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