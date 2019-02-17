Malatya'da huzur operasyonu: 59 gözaltı

MALATYA'da polis ekipleri tarafından eş zamanlı huzur operasyonu yapıldı. Baskınlarda çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 59 kişi gözaltına alındı.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak Malatya'da düzenlenen, 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'na 44 ekip, 659 personel katıldı. Uygulamada; 6 bin 292 kişi incelendi, 468 araç ve 157 işyeri denetlendi. Yapılan çalışmalarda; yakalama kararı bulunan 59 kişi gözaltına alındı, 8 işyerine yasal işlem yapıldı, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Yol uygulamasında incelenen 4 araca 3 bin 782 lira para cezası uygulandı.

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