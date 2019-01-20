Malatya'da huzur operasyonu: 11 ruhsatsız silah ele geçirildi

MALATYA İl Emniyet Müdürlüğüne Asayiş Şube Müdürlü ekipleri şok uygulaması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kent merkezinde bugün cadde ve sokaklarda halkın huzur ve güveninin temini ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla şok uygulaması yaptı. Ekipler uygulamalarda; şüphe üzerine durdukları araçlarda yaptıkları aramalarda 5'i tabanca, 6'sı av tüfeği olmak üzere 11 ruhsatsız silah ele geçirdi. Asayiş ekipleri araçlarında ruhsatsız silah bulunan şüphelilerle ilgili yasal işlem yaptı.

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