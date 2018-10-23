Malatya'da hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerasından belirlendi

MALATYA'da, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir mermer fabrikasından malzeme çalan hırsızlık şüphelisi, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mermer fabrikasından liper makinesi ve bunun yükleme çatalını çalan şüphelilerin yakalanması için özel ekip kuruldu. Bölgedeki 4 ayrı iş yerinin 120 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, herhangi bir bulguya rastlamadı. 10 Ekim'den buyana inceleme yapan, daha önce gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekip, geçmiş kayıtların incelemesinde olaya karışan beyaz renkli bir aracı tespit etti. Mobese kayıtlarının incelemesi sonucu da aracın içerisindeki malzemenin çalınan malzemelerle uyuştuğu belirlendi. Operasyonla yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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