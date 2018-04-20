Malatya'da 'Gönül Elçileri' projesi

MALATYA Valisi Ali Kaban'ın eşi Neriman Kaban 'Gönül Elçileri' projesi kapsamında 5 aileyi ziyaret ederek öğrencilere eğitim malzemeleri yardımında bulundu.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı koordinatörlüğü, Bir Damla Yardımlaşma Dayanışma Kültür Derneği Ortaklığıyla 'Bir Oda Bir Gelecek' bağlıklı proje Vali Kaban'ın eşi Neriman Kaban tarafından başlatıldı. TOKİ 1+1 Sosyal Konutlarda yaşayan ders çalışma koşulları yetersiz ailelerin ortaokula devam eden çocuklarının ders çalışma koşullarının iyileştirilerek okul başarılarının artırılabilmesi adına 53 öğrenci için proje kapsamında ailelerin çocuklarına özel tasarımlı çalışma masası ve çalışma koltuklarının teslim edilip, kırtasiye ihtiyaçları karşılandı.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×