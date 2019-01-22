Malatya'da çocukların seslendirdiği şiirlere ilgi

MALATYA Büyükşehir Belediyesi, 'Türkçem Benim Ses Bayrağım' adlı şiir dinletisi gerçekleştirdi. Çocuklar tarafından gerçekleştirilen dinletide Doğu Türkistan sorununa da dikkat çekildi.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Salonu'nda düzenlenen 'Türkçem Benim Ses Bayrağım' adlı programda sevilen şiirler seslendirildi. 2 seansta gerçekleştirilen dinletide Doğu Türkistan'da yaşanan insanlık dramı ile ilgili sinevizyon gösterimi yapıldı. Daha sonra Büyükşehir Şehir Tiyatroları Çocuk Grubu kursiyerleri tarafından şiirler okundu. MABESEM Müzisyenlerinin icra ettiği enstrümantal fon müzikleri eşliğinde duygu dolu şiirler seslendirildi. Programda çocuk sanatçıların performansları göz doldurdu.

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