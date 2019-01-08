Malatya'da 'Benim Adım Kudüs' programı

MALATYA'da Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Benim Adım Kudüs' adlı bir program düzenlendi.

'Aziz Kudüs'ün Öyküsü Geleceğimizin Ölçüsüdür' alt başlığıyla düzenlenen program kapsamında ilk olarak Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi'nde etkinlik düzenlendi. Genç sosyal bilimcilerle buluşan Yolcu Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ömer İdris Akdin, Kudüs'ü anlattı. Sinevizyon gösterimi eşliğinde gerçekleştirilen etkinlik daha sonra Malatya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlendi. Aynı program kapsamında gerçekleştirilen üçüncü etkinlik ise Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Salonu'nda yapıldı. Konferansında Kudüs'ün önemi üzerinde duran Yazar Akdin, "Siyonist düzenin gelmiş olduğu nokta bizim sınırlarımız ne yazık ki ve ne yazık ki bu düzene karşı koyabilecek hiçbir Müslüman aktivite bulunmamakta şu anda. Son 15 yıldır bölgede gelişen olayların hemen hemen hepsi; bütün Müslümanların göstermiş olduğu her türlü icraat, üzgünüm ki Siyonistlerin değirmenine su taşımaktan başka bir işe yaramadı. Suriye'de çıkartılan savaş, Irak'ta mezhepler üzerinde sürdürülen operasyonlar, bunların hepsi Müslümanların birbirleriyle olan mücadeleleri sonucunda tükenmişliklerini ifade etmekten başka bir işe yaramadı. Bu noktadayız. Bu noktadan baktığımızda coğrafyanın başka bir boyut, nitelik kazandığını görüyoruz. Ve coğrafyayı yeniden tanzim edenler, tıpkı 1900'lerin başından itibaren başladıkları sürecin son aşamasına gelmiş durumdalar. Ve üzgünüm ki şu an itibariyle yapabileceğimiz bir şey yok. Dolayısıyla Kudüs'ten bakarak bu coğrafyayı yeniden gözlemlemek gerekiyor" dedi.

Yazar Akdin, daha sonra sinevizyon eşliğinde detaylı olarak Kudüs'ü anlattı. Programda, 'Filistin vatansız halka, halksız vatan' adlı bir belgesel de gösterildi. Ayrıca katılımcılara, 'Ah Kudüs' adlı Mescid-i Aksa fotoğraflı tablolara isimleri kaligrafiyle yazılarak hediye edildi.

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