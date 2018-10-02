Malatya'da 'Belediye Akademisi' eğitim programı

MALATYA'da Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Belediyeler Birliği ile ortaklaşa 'Belediye Akademisi' eğitim programı düzenlendi.

Düzenlenen programa; Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcıları Haydar Şahin, Metin Torun, Daire Başkanları, Şube Müdürleri, Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin personelleri katıldı. Personellerin daha verimli bir şekilde çalışmaları ve Malatya'ya daha iyi hizmet sunmaları amacıyla düzenlenen programda, Etkili İletişim ve Kişisel Gelişim, 4734 Sayılı İhale Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu, Tebligat Kanunu, Muhasebe ve Taşınır Mal Yönetmenliği, Resmi Yazışma Kuralları, İş Sağlığı ve Güvenliği,4857 Sayılı İş Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Kurumsal İletişim ve Gelişim alanlarında eğitimler veriliyor. Programın ilk oturumunda konuşan ve Etkili İletişim ve Kişisel Gelişim alanında bilgiler aktaran Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Sığrı, iletişimin önemi ve amacından bahsetti. Temel eğitim süreci ve unsurlarıyla alakalı bilgilendirmede bulundu. Halkla İlişkilerin tarihsel gelişimi örgütlenmesi, önemi ve amacı hakkında personelleri bilgilendirdi. Programın öğleden sonraki oturumunda ise İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Niyazi Çiçek, resmi yazışma kurallarının belirlenmesi, bilgi belge alışverişinin daha sağlıklı yapılması hakkında bilgilendirme yaptı. Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında daha doğru iletişim sağlamaları için şart ve hükümler hakkında eğitim verdi.

Eğitimin önemine vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimiz ve bağlantılı olduğumuz kurumlarda bir vizyon ortaya koymak zorundayız. Halka hizmet etmek, vatandaşların sorunlarına ve sıkıntılarına çare olabilmek gibi kutsal bir görevimiz bulunmakta. Bu görevimizi layıkıyla yerine getirmek en büyük hedefimiz olmalı. Büyükşehir belediyemiz ve diğer ilçe belediyelerimizle birlikte Malatya'mızın dört bir tarafını şantiyeye dönüştürdük. Bir taraftan klasik belediyecilik hizmetlerini ortaya koyarken, diğer taraftan sosyal, kültürel, sanatsal sportifve çevresel belediyecilik hizmetlerini gerçekleştiriyoruz. Malatya’mızı kısa vadede ülkemizin 2023 hedeflerine denk olacak şekilde taşıyoruz" dedi.

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