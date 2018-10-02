Malatya'da aşure etkinliği

HZ. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı ve CEM Vakfı Malatya Şubesi tarafından aşure programı düzenlendi.

Vakıf binasında düzenlenen programa, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Müftüsü Ümit Çimen, Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Havva Eksilmez, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, CEM Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli, Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Doğan Karaduman, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Burada ilk olarak konuşan Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı başkanı Doğan Karaduman, "Bilindiği gibi her yıl Muharrem ayında Cem Vakfı ile birlikte aşure etkinliği yapmaktayız. Bundan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Sizleri böyle ağırlamaktan onur duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için" dedi.

CEM Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan ise, "Şuandaki içinde bulunduğunuz mekan öyle büyük bir manzara arz ediyor ki, belki de Türkiye'nin yaşaması gereken bir birlik beraberlik motivasyonudur. Bu bakımdan da ben sizlere müteşekkirim. Malatya'nın bu birlik beraberlik fotoğrafını diğer seksen ilimize de örnek olmasını diliyorum" diye konuştu.

İl Müftüsü Ümit Çimen'de, "Bugün müsade buyurursanız ben başka bir pencereden bakmak istiyorum. Ziyaretimizde buradaki bir dedemiz çok güzel bir laf etmişti, beni de duygulandırmıştı. Sayın değerli valimizle birlikte geldiğimizde, Sayın Valim Allah’ımız bir, kitabımız bir, peygamberimiz bir, dinimiz bir, canlar candan dost, bugünde candan konuşalım, candan konuşmuştuk" şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, "Muharrem ayı mübarek olsun, Muharrem ayı içerisinde yapmış olduğunuz dualar, ibadetler cenabı Allah'ın nezdinde makbul olsun, kabul olsun. Biraz önce sayın müftüm çok güzel konuştu, dedi ki 'bugün biz candan konuşalım' evet candan konuşalım, candan konuşmadığımız zaman onun bir anlamı da olmaz, etkisi de olmaz, kişiye de bir faydası olmaz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından programa katılanlara aşure ikram edildi.

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