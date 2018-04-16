Malatya'da asfalt eğitimi

MALATYA'da Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Asfalt Üretimi, Serimi ve Asfalt Laboratuvar Hizmetleri Eğitim programı gerçekleştirildi.

Programda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, petrolün ilk yeryüzüne çıkartıldığında asfaltın bir atık olduğunu, petrolün işlenmesinden sonra asfaltın iyi bir kaplama malzemesi olduğunun anlaşılması üzerine dünyanın her yerinde kullanıldığını söyledi.

Dünyadaki yeni teknolojik gelişimlerin, petrole bağımlılığını azaltmaya yönelik olduğunu ifade eden Genel Sekreter Turan, elektrikli otomobillerin gelişimi buna iyi bir örnek olduğunu belirterek, "Gelecek neler getirir bilinmez ama biz 'daha kaliteli, daha düşük maliyetli asfalt nasıl üretebiliriz?' bunun için mücadele ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi belediyecilikte duayendir. İsfalt ise asfaltın Türkiye’de lokomotifi. Biz Malatya’da bu işi dünya standartlarına uygun bir halde yapmak için bu eğitim programını düzenledik. Malatya'nın büyükşehir olmasıyla birlikte kırsalda ciddi sorunlar vardı. Kaynakları doğru kullanarak bu sorunların büyük bölümünü çözdük. Yol yatırımları çok özel yatırımlardır. Bir çocuk gibi sürekli ilgi ve bakımı hisseden bir yatırım. 4 sene önce yaptığımız asfalta gerekli özeni ve ilgiyi göstermezsek o yatırımı bir daha yapmak zorunda kalıyoruz. Biz yeni arayışlar içerisindeyiz. Amacımız en iyiye ulaşmak. Bunun için de çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

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