Malatya'da 28 parsel ihale ile satılacak 

MALATYA'da Büyükşehir Belediyesi, 5'i Bahçebaşı, 2'si Kavaklıbağ, 1'i Yaka mahallesinde, 9'u Yeşiltepe ve 11'i de Tecde bölgesinde olmak üzere toplam 28 taşınmazı ihaleyle satışa çıkardı. 26 Nisan 2018 Perşembe günü ihaleyle satılacak olan parsellerin bedellerinin, yüzde 40'ı peşin, geri kalan miktarı ise 10 taksitte ödenecek.

Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan 28 parsel 'Açık ve Kapalı Teklif Usulü' ile satılacak. 26 Nisan Perşembe günü saat 14.30'da Encümen huzurunda yapılacak olan parsellerle ilgili ihale şartname ve eklerinin ücretsiz olarak Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan alınabileceği kaydedildi. İhale şartnamesinin ücretsiz olarak temin edilebileceği parseller için vatandaşlar KDV de ödemeyecek. Ayrıca parsel bedellerinin yüzde 40'ı peşin, geri kalan miktarı ise 10 eşit taksitte ödenecek. Parsel büyüklükleri 31 metrekare ile 7 bin 289 metrekare arasında değişirken, muamman bedelleri ise 15 bin lira ile 5,1 milyon lira arasında değişiyor.

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