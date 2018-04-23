Malatya'da 23 Nisan coşkusu

MALATYA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 98. yıl dönümü dolayısıyla resmi kutlama programı düzenlendi. Programda öğrencilerin yaptığı gösteriler izleyenleri hem keyiflendirdi hem de duygulandırdı.

Tüm yurtta olduğu gibi Malatya'da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Sabah saatlerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı. Resmi çelenk sunumunun ardından saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı okundu. Daha sonra CHP İl Başkanı Enver Kiraz ve Gençlik Kolları tarafından Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

VALİ KABAN'IN KOLTUĞUNA KEREM BULUŞ OTURDU

Malatya Valisi Ali Kaban, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 98'inci yılı nedeniyle koltuğunu 2'nci Hasan Varol İlkokul öğrencisi Kerem Buluş'a bıraktı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında temsili bir günlük vali koltuğuna oturan Buluş, bugünün çocukları olarak tek hedeflerinin güçlü bir Türkiye olduğunu söyledi. Ardından Buluş, Milli Eğitim Müdürü Tatlı'ya, okullarında düzenlenecek olan etkinlikte 800 bayrak ihtiyaçlarının olduğunu istedi.

KUTLAMADA RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Begüm Kartal İlkokulu'nda resmi kutlama programı düzenlendi. Programa; Vali Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 2'nci Ordu Kurmay Başkanlığı ve Malatya Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Malatya Baro Başkanı Enver Han, Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Milli Eğitim Müdürü Tatlı, 23 Nisan 1920, halk iradesinin tecelli ettiği günün adı olduğunu belirtti. Konuşmaların ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler yapıldı. Birbirinden renkli görüntülerin yaşandığı kutlama programında özellikle anaokulu öğrencilerinin yaptığı mehter gösterisi büyük beğeni topladı.

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