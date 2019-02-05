Malatya'da 2018'de bin 942 sokak hayvanının bakımı yapıldı

MALATYA Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan Doğal Yaşam Parkı ve Hayvan Barınağında 2018 yılı içerisinde bin 942 sokak hayvanının bakımı yapıldı.

2018 yılı içerisinde Doğal Yaşam Parkı ve Hayvan Barınağına getirilen bin 942 sokak hayvanın bakımları yapılarak bunlardan 1263'ü kısırlaştırılmış, aşı olgunluğuna erişmiş bin 185 hayvanın ise kuduz ve parazit aşısı yapıldı. Ayrıca 498 hayvan ise sahiplendirilerek sıcak birer yuvaya kavuşturuldu. Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı ve Hayvan Barınağına getirilen hayvanların gerekli bakımları yapıldıktan sonra küpelendiği ve kayıt altına alındığı bildirilirken, sahiplenilmeyen bin 444 adet hayvanın ise bir süre müşahede altında tutulup bakımları yapıldıktan sonra, 5 bin 199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca tekrar alındıkları ortama geri bırakıldıkları bildirildi. Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı ve Hayvan Barınağına, 2018 yılı içerisinde bakımları yapılan 498 sokak hayvanı sahiplendirildiği, bu sayının artırılması için hayvansever vatandaşların bu konuya biraz daha fazla duyarlılık göstermelerinin beklendiği ifade edildi. Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı ve Hayvan Barınağında yapılan bakım ve tedavi hizmetlerinin yanı sıra kaza durumlarında vatandaşlardan gelen taleplere anında ve hızlı bir şekilde cevap verebilmek için hayvan ambulansı 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

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