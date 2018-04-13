Malatya'da 100 okula ecza dolabı

MALATYA'da Büyükşehir Belediyesi tarafından 100 okula tıbbi malzeme ile birlikte ecza dolabı hediye edildi. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen ecza dolaplarının okul yöneticilerine teslimi için Sanat Merkezi fuaye alanında tören düzenlendi.

Törene; Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, bazı daire başkanları ile okul yöneticileri katıldı. Belediyenin daima kendilerine destek olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, 100 okula verilen ecza dolabından dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Eğitim kalitesinin yüksek olmasının ülkenin ve ilin gelişmesi açısından büyük önem arz ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, "Eğitim ülkemiz için ilimiz için çok önemli. Eğitimin kalitesi ne kadar yüksek olursa ülkemiz o kadar güvencede. Milli Eğitimin son dönemlerde başarı istatistiklerine baktığımızda başarı çıtasının hızla yükseldiğini görüyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle zaman zaman istişarelerde bulunarak okullarımıza katkılar sağlamaya çalışıyoruz. Önümüzde kitap fuarı var. Milli Eğitim Müdürlüğü de fuarımızı destekliyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. 100 adet ecza dolabını tıbbi malzemeler ile birlikte okullara vereceğiz. Öğrenci ve öğretmenlerimize sağlıklı, başarılı günler diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından okulların yöneticilerine ecza dolapları teslim edildi.

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