Malatya'da 10 bin kişiye aşure ikramı 

MALATYA'da Büyükşehir Belediyesi tarafından camii cemaatine aşure ikramında bulunuldu.

Sosyal belediyecilik alanında yapmış olduğu çalışmalarla her zaman vatandaşının yanında olma gayreti ve çabası içerisinde olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlarımızla birlikte olmak, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekişmesini sağlamak amacıyla etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlikler çerçevesinde Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezindeki aşure ikramında bulunduk. Bugünde Malatya genelinde birçok camide aşure ikramında bulunuyoruz. Allah'ın izzet ve ikramının çoğaldığı Muharrem ayında birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının daha da pekişmesi adına etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Battalgazi Ulucami, Yeni Cami,Sümer ve Eyüp Sultan Camilerinde yaklaşık 10 bin kişiye aşure ikramında bulunduk " dedi.

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