Malatya Büyükşehir'de Meclis Toplantısı

MALATYA'da Büyükşehir Belediye Meclisi, Nisan ayı toplantısını yaptığı 3'üncü birleşimle tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıya Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs başkanlık etti. Gündem maddelerinin görüşülmesinden önce Meclis Başkan Vekili Göğüs, Hamido ve Özal'ın kaderlerinin bir birine benzediğini belirterek, "Rahmetli Hamido Bulgurlu köyünde doğdu, Malatya sevdalısı bir insandı. Malatya için çalıştı. 17 Nisan 1978'de bir bomba ile evinde gelini ve torunlarıyla birlikte şehit edildi. Aynı şekilde 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'da devleti ve milleti için çalışmış olup, 1993 yılında gizemli bir şekilde vefat ederek aramızdan ayrıldı. Bu iki büyüğümüzün ortak yönü neydi? Bu iki büyüğümüz milletin değerleri ile bütünleşmiş, gerçek birer özgürlükçü, demokrat ve sosyal barışçıydılar. Her iki isim de sanayileşme, modernleşme ve teknoloji namına hiçbir şeyden nasibi olmayan jakuben bir düzeni çatırdatıp millete nefes aldırdıkları için, milletin önünü açıp dünyaya tanıştırdıkları için bu kadirşinas millet tarafından unutulmadılar, unutulmayacaklar. Ruhları şad olsun" dedi.

Göğüs'ün konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. İmar ağırlıklı konuların görüşüldüğü meclis toplantısında İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Erol Yiğit 1 bölü 50 bin Ölçekli Çevre Düzeni Planı hakkında meclis üyelerini slayt eşliğinde bilgilendirdi. Yapılan bilgilendirmenin ardından Malatya ili il bazınd 1 bölü 55 bin Ölçekli Çevre Düzeni Planı kabul edildi.

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