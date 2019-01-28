Malatya 3 hırsızlık şüphelisine gözaltı

MALATYA'da demir hırsızlığı yapan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Adagören Mahallesi'nde demir hırsızlığı ihbarı geldi. Bunu üzerine ekipler hırsızlık şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler ardından şüphelileri yakaladı. 4 demir bahçe kapısı, 7 kamyon kasası demir kapak İlavesi, demir taban, tarım aleti, ayaklı demir merdiven, demir masa, 3 metre uzunluğunda demir sondaj borusu ve birçok demir ile yakalanan E.K, T.A. ve N.Y., sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

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