Makine mühendisleri kahvaltıda buluştu

ANTALYA, () - MAKİNA Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube üyeleri Mühendis Dayanışma Kahvaltısı'nda bir araya geldi.

MMO Antalya Şubesi üyeleri Kahve Diyarı Lara'da düzenlenen Mühendis Dayanışma Kahvaltısı'nda bir araya geldi. Etkinliğe Şube Başkanvekili Doç. Dr. İbrahim Atmaca'nın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, oda çalışanları, çok sayıda oda üyesi mühendis ve aileleri katıldı. Mühendislerin sohbet etme imkanı bulduğu buluşmada, Şube Başkanvekili Doç. Dr. İbrahim Atmaca, oda-üye birlikteliği noktasında önemli ve keyifli bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

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