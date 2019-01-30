Maket uçak kursunu bitiren öğrenciler sertifikalarını aldı

KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde Türk Hava Kurumu (THK) tarafından açılan 'Ata model uçak yapım' kursunu tamamlayan gençlere, düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

İlçeye bağlı Ahmetbey beldesinde açılan Ata Model Uçak Yapım kursunu tamamlayan öğrencilere sertifikaları Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş tarafından verildi. Öğrenciler, sertifikalarını alıp, kendi elleri ile yaptıkları model uçaklarını gökyüzü ile buluşturmanın keyfini ve heyecanını yaşadı. Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, "Şehit Pilotumuz Samet Demir başta olmak üzere, nice pilotlar ve havacılar yetiştirmiş Ahmetbey'in gençlerini, Ulu Önderimizin 'İstikbal göklerdedir' sözü ile havacılığa özendirmek, onlara yeni ufuklar açmak bizlerin görevidir. Türk Hava Kurumu ve Halk Eğitim Merkezi desteği ile gerçekleştirilen kursumuza emek veren, başta Hasan Aktaş olmak üzere, eğitici ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum" dedi.