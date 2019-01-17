Makedonyalı öğrenci kafilesi Gürsu Adrenalin Park’ta ağırlandı

BURSA’nın merkez ilçelerinden olan Gürsu Belediyesi, hayata geçirdiği ‘Uluslararası Gençlik Kış Kampı’ kapsamında Makedonyalı öğrencileri Gürsu Adrenalin Park’da ağırladı. Etkinlikte konuşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, etkinlik sayesinde gençlerin birbirleriyle kaynaştıklarını ifade edeip, ‘’Gençlerimizin ait oldukları toplumlardan başka toplumları da tanımaları ve coğrafik sınırları aşan bir bakış açısıyla yetişmeleri kaçınılmaz bir süreç halini aldı’’ dedi.

Gürsu Belediyesi, farklı kültürlerden öğrencileri tanıştırıp, kaynaştırmak maksadıyla hayata geçirdiği ‘Uluslararası Gençlik Kış Kampı’ etkinliğinde Makedonya’dan gelen kafileyi Gürsu Adrenalin Park’ta konuk etti. Burada çeşitli aktivitelere katılan ve 10 gün kamp kuran konuk öğrenciler, daha sonra Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ı makamında ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Başkan Işık, günümüzde küreselleşme ile birlikte artık toplumların birbirine daha da yaklaştığını belirterek, “Gençlerimizin, çağımızın dünya koşulları, teknolojik özellikleri ve hızla değişimine uyum sağlayabilmesi için kendilerini her açıdan geliştirmeleri büyük önem taşımakta. Artık günümüz dünya koşullarında, gençlerimizin ait oldukları toplumlardan başka toplumları da tanımaları ve coğrafik sınırları aşan bir bakış açısıyla yetişmeleri kaçınılmaz bir süreç halini aldı. Bu bağlamda, uluslararası boyutlarda eğitimler almaları, kendilerini geliştirmeleri gerekmekte. Bu amaçlarla düzenlenen Uluslararası Gençlik Kış Kampı Programı kapsamında, Makedonyalı öğrencileri Adrenalin Parkımız’da ağırlamaktan mutluluk duyduk. Dilerim yaşamlarını etkileyecek süreçleri yönlendirmelerinde etkili olacak önemli deneyimler edinmişlerdir” diye konuştu. Işık’ın makamındaki ziyaret, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. Daha sonra kafile, ülkelerine dönmek için yola çıktı.

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