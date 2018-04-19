Makaralı Yay Milli Takımı Gelibolu'da kampa girdi

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde kampa giren Okçuluk Milli Takımı, Dünya Kupası'nın 1'inci ayak yarışı için Çin'in Şangay kentine gidecek.

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen kupanın 1'inci ayak müsabakaları 10-15 Nisan tarihleri arasında Şangay'da gerçekleştirilecek. Dünya Kupası'na katılacak Makaralı Yay Milli Takımı, Gelibolu ilçesi Okçuluk tesislerinde kampa girdi. 13 Nisan tarihinde çalışmalara başlayan Makaralı Yay Milli Takımından, Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı, Ayşe Bera Süzer, Demir Elmaağaçlı, Samet Can Yakalı ve Evren Çağıran, 2 antrenör ile birlikte 20 Nisan’a kadar kamp yapacak.

Milli Takım antrenörü Emre Özdemir, geçen yıl bulundukları dünya sıralamasındaki ilk 5'teki yerlerini koruyup, daha üst bir sıralamada yer almak için mücadele edeceklerini belirtti.

Milli sporcu Yeşim Bostan ise, "Okçuluk Dünya Kupası 1'inci ayak yarışmaları için Gelibolu tesislerinde hazırlık kampındayız. Dünya kupası 4 ayaklı bir yarışma ve ilk ayağı Çin’de düzenleniyor. Hedefimiz dünya sıralamasındaki yerimizi kurumak ve dünya kupasında güzel puanlar almak. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek" dedi.

Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), ()

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