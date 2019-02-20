‘Mahir eller Projesi’ ile 3 bin kişiye istihdam sağlanacak

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, başlatılan ve 3 bin kişinin istihdam edilmesini sağlamayı hedefleyen 'Mahir Eller' projesi Hatay’da tanıtıldı.2 yıl sürecek ve Hatay, Adana, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa’da uygulamaya geçirilecek Mahir Eller Projesi kapsamında söz konusu 12 ilde 30 bin kişinin mesleki becerisi belirlenecek 15 bin kişinin mesleki yetkinliği belgelendirilecek ve 3 bin kişiye istihdam sağlanacak.‘Mesleğini belgele, farkını ortaya koy’ sloganıyla başlatılan Mahir Eller Projesi’nin Hatay’daki açılış ve tanıtım programında konuşan Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin, TOBB çatısı altında yer alan 36 oda, faaliyet gösterdikleri bölgenin ve ülkenin ekonomik ve sosyal anlamda kalkınmasına yönelik önemli çalışmalar yaptığını hatırlatarak, "Ortadoğu coğrafyasında Suriye'de 2011 ertesinde yaşanan gelişmeler ister istemez ülkemizi ve insanlarımızı olumsuz şekilde etkilemiştir. Önemli sayıda Suriyeli ülkelerini terk ederek Ürdün, Lübnan ve Türkiye gibi komşu ülkelere gitmek zorunda kalmıştır. Yaşanan bu duruma kayıtsız kalmayan TOBB yoğun göç dalgasının yaşandığı 12 farklı ildeki Ticaret ve Sanayi Odaları işbirliği içinde eş zamanlı olarak 'Mahir Eller' isimli projemizi yürütmeye başlamıştır. Proje genelinde Türk Sanayi ve Ticaret hayatının sorunları arasında yer alan nitelikli ve belgeli eleman teminine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir" dedi.Çinçin, ‘Mahir Eller Projesi’ ile mesleki yeterliliği birikimi olan ve daha iyi çalışma koşulları arayan insanlara dokunmayı hedeflediklerini belirterek, proje ile mesleğinde usta olanlara işinin erbabı olanlara bunu kanıtlama tescilleme imkanı sunduklarını söyledi.ŞİRKETLERLE NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ BİR ARAYA GETİRİLECEKToplantıya video konferans ile katılan TOBB Başkanı M. Rİfat Hisarcıklıoğlu ise Mahir Eller Projesi ile şirketlerin ihtiyaç duyduğu niteliklerle, yetkinliği olan iş gücünü bir araya getirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Programın sonunda İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Nafiz Çalış Hatay’ın sosyo-ekonomik yapısını anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

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