Mahçiçek: Türkiye’nin değişiminde gazetecilerin payı büyük

KAHRAMANMARAŞ'ın merkez Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Türkiye'nin gelişimi ve değişiminde gazetecilerin payının büyük olduğunu söyledi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, gazetecilerin toplumları bilgilendirme noktasında aktif rol oynadığını belirtti. Mahçiçek, mesajında şöyle dedi:

"Kıymetli basın mensuplarımızın, çalışan gazetecilerimizin kamuoyuna ifade ve iletişim bakımından geldiğimiz noktada büyük emekleri vardır. Türkiye’nin gelişimi ve değişiminde payı büyük olan gazetecilerimiz, toplumları bilgilendirme noktasında aktif rol oynamaktadırlar. Milletimiz için gece gündüz demeden, doğru haberi ulaştırma anlamında büyük emek harcayan gazetecilerimize öncelikle canı gönülden bir teşekkürü borç bilirim. Ülkemizde yaşanan kritik dönemlerde özverili bir şekilde görevlerini icra eden gazetecilerimiz, özellikle 15 Temmuz gibi bir tarihte, birlik ve beraberlik olgusunu tam anlamıyla hissettirerek, çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir. Hain darbe girişimi sırasında canı yanan milletimizin gözü, kulağı ve sesi olan basın mensuplarımız demokrasimizin varlığı açısından önemli bir konuma sahiptir. Böyle önemli bir mesleği icra ederek, gecesini gündüzüne katıp, kamuoyunun aydınlanması için, mesai kavramı gütmeden emek harcayan gazetecilerimizin gününü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

FOTOĞRAFLI