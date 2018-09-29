Mahçiçek, öğrencilerle buluştu

ONİKİŞUBAT Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Üniversite AK Gençlik Topluluğu ile 'Kampüse Hoş Geldin' kahvaltı programında bir araya geldi.

Onikişubat Bisiklet ve Yürüyüş Yolu'nda düzenlenen kahvaltı programına Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Ali Çam, Üniversite AK Gençlik Topluluğu Başkanı Cumali Kıyık ve üniversite öğrencileri katıldı.

Öğrencilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, gençlerle olduğunda kendini daha dinç hissettiğini ifade eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, " Öğrencilik döneminde yaşanan arkadaşlıklar çok önemlidir. Öğrencilik yıllarında bizde zorluklar yaşadık 1970'li yılların eğitim açısından zorlu bir dönemdi. En önemli faktörün birlik ve beraberliktir. Türkiye'yi daha iyi noktalara getirmek için gelecek nesillerin, özellikle kız çocuklarının çok çalışması gerekiyor" dedi.

Kahvaltı programının ardından Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından program sona erdi..

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