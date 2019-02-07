Mahçiçek: Böyle bir memleketin evladı olmaktan gurur duyuyorum

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi tarafından 7 Şubat 1973 tarihinde Maraş’a 'Kahraman' unvanının verilmesi nedeniyle Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek bir mesaj yayınladı.

Kahraman unvanına layık görülmüş memleketin evladı olmaktan ve bu memlekete hizmet etmekten son derece mutlu ve gururlu olduğunu ifade eden Başkan Hanefi Mahçiçek, mesajında şunları kaydetti:

"Kurtuluş savaşı sırasında bir bütün olup 7’den 70’e, çoluk çocuk, kadın, erkek ayırt etmeksizin işgalcilere karşı direniş gösteren bir ecdadın var olduğu şehirdir Kahramanmaraş. Bir şehir, bir toplum düşünün ki; Kurtuluş savaşı sırasında tüm şehir halkı hep birlikte tek yürek olup düşmana karşı direniyor, kendi topraklarını kurtardıktan sonra bununla kalmayıp komşu illerin yardımlarına yetişiyor. Maraş’ın Kurtuluş Savaşında şehir halkı ile birlikte topyekûn direniş göstermesi ve çevre vilayetlerinin de yardımına koşması büyük takdir topluyor. Kurtuluş Savaşı sonrasında Maraş’a bir yazı gönderilerek Milli Mücadeleye katılanların listesi isteniyor. Şehrin ileri gelen yöneticileri toplanıyor, bir durum tespiti yapıyor. Ve en çok gururlandığımız kısım budur ki; sonunda Ankara’ya, 'Maraş’ta Milli Mücadeleye katılmayan tek fert bile yoktur' cevabı veriliyor. Bunun üzerine 5 Nisan 1925 yılında toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi, İstiklal Madalyası’nın Maraş’ta fertlere değil, şehir halkına verilmesini kararlaştırıyor.

Böyle güzel bir ecdada sahip şehirde doğmak, büyümek, yaşamak büyük ayrıcalıktır. Bu milli duygunun farkında olarak, memleketimize sonuna kadar sahip çıkacak, bu tarihi yaşatacağız ve Maraş’ımıza layık olduğu değeri vereceğiz. Bu vesile ile Kurtuluş Savaşı sırasında bir bütün olup, düşmana karşı direniş gösteren ve şanlı bayrağımızın gururla dalgalanmasına neden olan ecdadımızı rahmet, minnet ve saygı ile anıyorum."

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