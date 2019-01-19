Mahallesinin en genç muhtarı olmak istiyor

İZMİR'in Karşıyaka ilçesi Donanmacı Mahallesi'ndeki en genç muhtar adayı 26 yaşındaki Yağmur Özvarol, mahallesinin ilk kadın muhtarı olmak için çalışmalara başladı. Ev ziyaretlerinin yanı sıra çarşıda mahalle sakinleriyle bir araya gelen Özvarol, aday olduğunu duyanların şaşırdığını belirterek "Herkes önce güldü. Çünkü muhtarlık emeklilikten sonra yapılabilecek bir iş gibi görülüyor. Zamanla insanların fikirleri değişmeye başladı. Şimdi çok güzel tepkiler alıyorum" dedi.

Karşıyaka'nın 33 sokak ve 6 bin 650 haneye sahip, 10 bin seçmenin yaşadığı Donanmacı Mahallesi, 31 Mart 2019'da yapılacak seçimlerde genç ve dinamik muhtar adaylarının yarışına ev sahipliği yapacak. Karşıyaka doğumlu olan ve çarşıda esnaflık yapan 26 yaşındaki Yağmur Özvarol, yeni dönemde kendisine şans verilmesi için kolları sıvayarak seçmen ziyaretlerine başladı. Mahallesinde 30 yıldır aynı görevi sürdüren muhtarın vefatından sonra 1 yıldır azasının çalıştığını belirten Özvarol, 2.5 ay sonra gerçekleştirilecek seçimlerde kendisinin dışında 3 aday bulunduğunu belirtti. Özvarol, "Benim dışımda Donanmacı Mahallesi'nin muhtarı olmak isteyen 35 yaşında bir kadın aday var. 1994 yılından beri seçime giren bir mobilyacı ve mevcut muhtarın aday olduğunu biliyorum. Şimdiye kadar aldığım tepkiler çok güzel. Benim aday olduğumu duyan mahalle sakinleri hem şaşırıyor hem seviniyor. Gözleri dolanlar oldu. Bana maddi destekte bulunmak isteyenler bile var" dedi.

HEM OKUYOR HEM ÇALIŞIYOR

Karşıyaka'daki Gazi Lisesi'nin ardından Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nde dış ticaret eğitimi aldığını söyleyen Yağmur Özvarol, şimdi Atatürk Üniversitesi'nde Çocuk Gelişimi Bölümü okuyor. Dış ticaretle ilgili özel bir gümrük firmasında 2 yıl çalışan Özvarol, daha sonra bir girişimci oldu. Çarşı içindeki Tiyatro Sokağı'nda annesiyle birlikte bir ev yemekleri dükkanı açan Özvarol, hem kafede çalışıyor hem de muhtar adaylığı için çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 15 yıldır 1741 Sokak'ta oturduklarını anlatan Özvarol, Donanmacı Mahallesi'nin çoğunlukla emekli kesimin ikamet ettiği bir yer olduğunu belirterek, "Annem ve babam 30 yıl Karşıyaka çarşısında esnaflık yaptı. Ben de onların yanında yetiştim. İnsan ilişkilerim her zaman kuvvetliydi. Çevreme yardım etmeyi çok seviyorum. Muhtarlık, insan ilişkileri kuvvetli olan, sorunları yakından takip edip çözüm üretebilecek yapıda insanların yapmaları gereken bir iş. Ben de akşam yatağa yattığımda bugün kime dokundum kimi mutlu edebildim, diye düşünürüm" dedi.

SEÇİLİRSE MAHALLENİN İLK KADIN MUHTARI OLACAK

Yaklaşık 8 ay önce mahallesinde alt yapıdan kaynaklı elektrik ve su kesintileri yaşadıklarını anlatan Özvarol, sorunlarla kimsenin ilgilenmediğini öne sürerek muhtar olmaya karar verdiğini anlattı. Özvarol şöyle konuştu:

"Muhtar olmak için ne yapılması gerekir diye araştırdım. Herhangi bir kayıt ücretinin olmadığını ve 25 yaşın üzerindeki herkesin son gün dahi muhtarlık için aday olabileceğini öğrendim. Yakınımdakilere danıştım. Herkes önce güldü. Çünkü muhtarlık emeklilikten sonra yapılabilecek bir iş gibi görülüyor. Zamanla insanların fikirleri değişmeye başladı. Şimdi çok güzel tepkiler alıyorum. Bu yola girince reklamcı arkadaşım bana destek verdi. Kartvizit ve yeni yıl kartı bastırdım. Yeni yıl öncesi 3 bin daireye kart dağıttım. Mahallemiz Karşıyaka İskelesi'nden Nikah Dairesine kadar ve çarşıyı da içine alan bir kısmı kaplıyor. İlçenin en büyük mahallerinden biri. Bizim mahallemizde seçilirsem ilk kadın muhtar olacağım. "

ÖNCE KADIN PROJELERİ

Mahallede yaşayan kadınlar için bazı projeler geliştirdiğini ifade eden Özvarol, "Kadınlar evlerinde yaptıkları el işi ve gıda ürünlerini sergileyebilecekleri bir yer istiyor. Bu konuyla ilgili esnaftan destek isteyeceğim. Önce kendi kafemden başlamayı düşünüyorum. Oraya gelip stant kuracaklar. 1 hafta öncesinden duyurusu yapılacak. Bakkallar da kadınların yaptığı gıda maddelerini satabilir. Herkesin birbirine destek olması lazım" diye konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 gün kaldığı İplikçizade Köşkü'nün gençler tarafından bilinmediğini anlatan Özvarol, köşkün yıkılmış olsa da Atatürk'ün fotoğraflarıyla insanlar tarafından hatırlanabileceğini savundu. Mahalle sınırları içerisinde bulunan iki parkın kötü bir durumda olduğunu dile getiren Yağmur Özvarol, "Kamera sistemi takarak çocukların oyun oynayabileceği alanlar yapabiliriz. Gençler evde bilgisayar başında oturmak yerine sosyal aktivitelere teşvik edilebilir. Onların, derneklerle anlaşarak daha uygun ücretlere kayıt yaptırabilmesini sağlayacağım. Hızlı bir iletişim ağı kuracağız. Örneğin bir yerde lağım patladı, su sızıntısı var ya da levha eksik. Ben zaten gezeceğim ama göremediğim sorunları bana hızlıca iletebilecekler. WhatsApp ya da sosyal medya üzerinden sorunu görsellerle birlikte bana aktarabilecekler. Çözüm odaklı çalışağız" dedi.

Kadın Adayları Destekleme Derneği'nden (KADER) eğitim aldığını anlatan Yağmur Özvarol, oyların kullanıldığı gün sandık başında bulunacağını belirterek "Mahallemizdeki 7 okulda 40 sandık kurulacak. Seçmen kağıtlarının takibini iyi yapmak gerekiyor. Partilerin sandık başkanları ile görüşeceğim. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde birkaç afiş bastıracağım. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bisiklet etkinliği yapmak istiyorum. Bunların hiçbiri çok ücret gerektirmiyor. Seçim gününe kadar boş durmayacağım" diye konuştu.

KADIN KURULUŞLARI BİRLİĞİ'NDEN DESTEK

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı Tülin Kesiktaş Eraslan, Yağmur'un hem genç hem çok heyecanlı bir aday olduğunu belirterek onu desteklediklerini dile getirdi. Günümüzde sosyal medya ve teknolojiyi kullanma becerisi yüksek adaylara çok sık rastlamadıklarını söyleyen Eraslan, "Yağmur'un kendini ifade ederken ve projelerinden bahsederken heyecanına hayran kaldım. Gençlerin bu alanlarda desteklenmesi lazım. Yağmur örnek olacak. Gençler herşeyi düşünüyor ama muhtar adayı olmayı düşünmüyor. İleride onu daha iyi yerlere taşıyabiliriz" dedi.

Genç adayların elinden tutup desteklenmesi gerektiğini ifade eden Eraslan, şöyle konuştu:

"Kadın kadını destekleyecek. İlçe belediyelerde güçlü kadın adaylar var. Belediye başkanları ile görüşüp biz sivil toplum kuruluşları olarak gönüllü fahri hemşeri olmayı istiyoruz. Her sokakta bir kadın kuruluşunu sorumlu tutup eleştiri yapmak yerine sorunları tespit edip çözüme kavuşturmak için çalışacağız. Bu şehir hepimizin şehri. Hepimiz kucaklamalıyız. Kadın adaylar için de bir fon oluşturup onlara finansal destek vermek istiyoruz."

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

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