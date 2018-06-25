Mahallelinin kabusu gecekondu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA Kızıltoprak Mahallesi'nde sahibi tarafından boşaltılan gecekondu, uyuşturucu bağımlılarının yuvası oldu. Mahalleli, madde bağımlıları nedeniyle tedirgin.

Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde bulunan terk edilmiş gecekondu, uyuşturucu bağımlılarının meskeni haline geldi. Mahalleli, bağımlılar nedeniyle tedirgin. Mahalle sakinlerinden Nevzat Duru, "Mahallemizde bulunan bu metruk ev yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Bununla birlikte ev madde bağımlıları tarafından kullanılıyor. Bu da mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Geceleri bu yüzden mahalle sakinleri korkudan dışarıya çıkamıyor. Defalarca belediyeye ve polise başvurmamıza rağmen sonuç alamadık" dedi.

Uyuşturucu ticareti yapan kişinin eve kadar gelip satış yaptığını aktaran Duru, "Zehri kapıda satın alan kişiler içeriye girip içiyor. Yetkililerden ricamız bu metruk binanın yıkılıp temizlenmesi" dedi.

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