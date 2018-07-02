Mahallelinin Çöp Kokusu Eylemi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de, katı atık bertaraf tesisinin çevresinde yaşayan mahalle sakinleri, kötü koku nedeniyle eylem yapıp, sorunlarına biran önce çözüm bulunmasını istediler.Vatan Mahallesi'ndeki 2 bin 700 nüfuslu Yeveriye TOKİ konutlarında oturan vatandaşlar, yıllardır devam eden kötü koku nedeniyle isyan etti. Site içerisindeki park alanında toplanan mahalle sakinleri, ellerinde taşıdıkları 'Nefes almak istiyoruz', 'Çöp kokusu yüzünden temiz havaya hasret kaldık', 'Çevreyi hor gören geleceği zor görür' ve 'Yarının doğası bugünden yaratılır' gibi dövizler taşıyıp, yüzlerine maske takarak, sorunlarına dikkat çekmek istedi.

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MAHALLEMİZ YAŞANILMAZ BİR HALE GELDİ'

11 yıl önce kurulan sitede 922 daire 52 apartman ve 1 okulun bulunduğunu aktaran Vatan Mahallesi muhtarı Baki Bayram, yıllardır devam eden Osmaniye Çöp Döküm Sahası’nın yaymış olduğu kokulardan dolayı bir araya gediklerini belirterek, "Özellikle yaz aylarında dayanılmaz hale gelen bu koku yüzünden, mahallemiz yaşanılamaz bir hale gelmiştir. Defalarca yetkililere müracaat etmemize rağmen şuana kadar bir çözüm sağlanmamıştır. Bizlerde Vatan Mahallesi ve Yaverpaşa Mahallesi olarak Osmaniye Merkez ve ilçelerden gelen günlük ortalama 500 ton dökülen çöpün kokusuna maruz kalıyoruz. Çocuklarımız, anne adaylarımız, hastalarımız ve yaşlılarımız için ise bu durum olumsuz sağlık sorunlarını da beraberinde getirmeye devam etmektedir. Son 5 yıla bakıldığında bu sağlıksız durumdan dolayı olduğunu düşündüğümüz hastalık oranlarında ciddi oranda artışlar olduğu bir gerçektir" dedi. Vatandaşların çöp kokusu eylemine bazı mahalle muhtarları da katılarak destek oldu.



Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2018, 12:42