Mahalle yolları ulaşıma açıldı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - KUMLUCA Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri aşırı yağışlar yüzünden heyelan meydana gelen ve ulaşıma kapanan mahalle yollarında yol açma çalışmaları gerçekleştirdi.

Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçeye bağlı Sarıcasu, Ortaköy, Karacaören mahalleleri içindeki heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda açma çalışması yaptı. Belediye Başkanı Yusuf Göven, "Bu yıl kış yağışlı geçiyor. Yağışlar sürekli ve zaman zaman sağanağa dönüşüyor. Bu yüzden özellikle kırsal alanda yağış nedeniyle toprakta yumuşama meydana geliyor. Mahalle içindeki yollarda heyelan meydana geliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz gece gündüz, hafta sonu demeden aralıksız çalışıyor. Yapılan çalışmalar sonucu ulaşıma kapalı mahalle veya mezra yolumuz bulunmamaktadır" dedi.

FOTOĞRAFLI