Mahalle sakinleri çöken kaldırımdan tedirgin

Ümit BABACAN/BANDIRMA,(Balıkesir), () - BALIKESİR'in Bandırma ilçesi Sunullah Mahallesi'nde gün geçtikçe çöken kaldırım mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.

Bandırma ilçesinde Sunullah Mahallesi, 902 Sokak’taki kaldırım gün geçtikçe çöküyor. Bir sitenin bahçesine de paralel olan kaldırımın hali vatandaşları tedirgin ediyor. Uzun süredir, git gide yerinden kayan kaldırımda çökmeler oluştuğunu belirten mahalle sakini Özgür Gülfırat, yetkililerden yardım istedi. Çöken kaldırımın hemen yanındaki sitede oturan Gülfırat, “4 senedir burada oturuyorum. Yolda ve kaldırımda taşların altından sular çıkıyor. Zamanla da çökmeler meydana geliyor. Aracımı park ederken, günden güne çökme tarafına doğru eğildiğini gözlemliyorum. Yerin altından su sesleri geliyor ve kaldırım taşlarının arasından sürekli büyük otlar çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde belediyemiz otları kesti, ancak otlar kısa bir süre sonra yeniden çıkıyor. Yetkililerden yardım istiyor ve bu durumun ileride daha büyük sorunlar yaşatacağını düşünüyoruz" şeklinde isyan etti.

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