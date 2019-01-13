Mahalle muhtarları uyuşturucuyla mücadele edecek

NİĞDE Valisi Yılmaz Şimşek’in başkanlığında düzenlenen toplantıda mahalle muhtarlarına uyuşturucuyla nasıl mücadele edileceği hakkında bilgiler aktarıldı.

Mahalle muhtarlarına yönelik ‘Uyuşturucuyla Mücadele’ toplantısı, Vali Yılmaz Şimşek’in başkanlığında kentteki bir kültür merkezinde düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Yeşilay’ın sunumlarının yapıldığı toplantının açılış konuşmasında Vali Yılmaz Şimşek, uyuşturucu ve madde bağımlılığının günümüzde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de öncelikli sorun olduğunu ve bu konuda muhtarların üzerine büyük sorumluluklar düştüğünü vurguladı.

Uyuşturucu ve bağımlılıkla topyekun mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizen Vali Yılmaz Şimşek, şöyle devam etti:

“Memnuniyetle görüyoruz ki; uyuşturucuyla mücadele konusunda son yıllarda devletimiz ve hükümetimiz büyük adımlar atmıştır. Bu amaç doğrultusunda İçişleri Bakanlığımız ve tüm kurumlarımız bağımlılık ve uyuşturucuya karşı çok ciddi bir mücadelenin içine girmiştir. Aynı şekilde ilimizde de konuyla ilgili çalışmalarımız kesintisiz ve kararlılıkla devam etmektedir. Bu noktada gerek uyuşturucunun arzı ve talebinin önlenmesi, gerekse toplumda farkındalık yaratılması adına çok önemli adımlar atılmış durumda. Bir taraftan Sağlık Müdürlüğümüz öncülüğünde hazırlanan eylem planları doğrultusunda toplumun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik aylık toplantılarımız ve çalışmamız devam ederken bir taraftan da güvenlik güçlerimiz uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına karşı yoğun ve etkin bir mücadele yürütmektedir."

Vali Şimşek, Niğde’nin uyuşturucuyla en iyi mücadele eden ilk 3 kent arasında yer aldığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“İlimizde 362 olayda 515 şahsa işlem yapılmıştır. Şüphesiz ki elde edilen bu başarılarda ve yapılan mücadelede muhtarlarımızın katkısı çok büyük. Bu katkı ve yardımlarınız bundan sonra da bekliyoruz. Biz muhtarlarımızı vatandaşa en yakın yönetim birimleri, bir bakıma da devletin kılcal damarları olarak görüyoruz. Muhtarlarımız, mahalle ve köylerinizde bizlerin gözü kulağı, devletimizin temsilcisidir. Muhtarlarımız sayesinde devletimiz kimsesize, yetime, öksüze şefkat eli uzatıyor. Sizler sayesinde devletimiz yaşanan olumsuzlukları öğrenip müdahale ediyor, suçluları yakalıyor. İnanıyorum ki; hepimizin ortak sorumluluğu olan bu konuda siz kıymetli muhtarlarımız üzerine düşeni yapacaktır. Ve yine İnanıyorum ki, uyuşturucu ve diğer bağımlılıklar gibi her türlü olumsuzluklardan gençlerimizi ve çocuklarımızı hep birlikte koruyacağız. İnşallah geleceğin Türkiye’sini emanet edeceğimiz gençlerimizi, sağlıklı, inançlı ve imanlı nesiller olarak yetiştireceğiz.”

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