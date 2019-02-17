Mahalle konakları açılış için gün sayıyor

YILDIRIM Belediyesi tarafından gelecek nesillere mahalle kültürünün ve sahip olunan toplumsal değerlerin aktarılması amacıyla ilçeye kazandırılan Selçukbey ve Eğitim Mahalle konakları hizmete hazır hale geldi.

Mahalle kültürünün yaşatılarak güçlü toplum yapısının muhafaza edilmesini savunan Yıldırım Belediyesi, mahalle konaklarında ilçe sakinlerini buluşturuyor. Bugüne kadar Akçağlayan, 75. Yıl, Beyazıt, Hacivat, Yiğitler, Musababa, Davutkadı, Kazımkarabekir, Anadolu, Maltepe ve Davutdede mahalle konaklarını hizmete açan Yıldırım Belediyesi, Eğitim ve Selçukbey mahalle konağının da yapımını tamamladı. Mahalle sakinlerinin ihtiyaçları doğrultusunda projelendirilen mahalle konakları sağlıktan okul öncesi eğitimine, meslek edindirmeden hobiye verdiği hizmetlerle mahalle kültürünü yaşatıyor.

MAHALLE KÜLTÜRÜ YILDIRIM’I GELECEĞE TAŞIYACAK

Mahalle konaklarının Yıldırımlıların sosyalleşmesine önemli katkılarda bulunduğunu dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Mahalle konaklarında vatandaşlarımıza sunduğumuz eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmetlerimizle hemşehrilerimizin yaşamlarına katkı sağlıyoruz. Mahalle konaklarımızın içinde muhtarlığın yanı sıra önemli hizmetler de veriyoruz. Aile sağlık merkezi, okul öncesi eğitim sınıfları, deprem odası gibi oluşumların yanında eğitim salonlarını da bünyesinde barındıran konaklarımız bulunduğu bölgeye artı değer katıyor. Özellikle hizmette öncelik tanıdığımız kadınlarımız meslek edindirme kurslarımızda hobi edinirken aynı zamanda meslek sahibi de oluyorlar. Altın bilezik elde eden kadınlarımız hobilerini kazanca dönüştürerek aile ekonomilerine de katkıda bulunuyor. En temel ihtiyaçların başında gelen sağlık konusunda da, mahalle sakinlerimizin yürüme mesafesinde sağlık hizmetine ulaşması adına konaklarımıza aile sağlığı merkezleri oluşturuyoruz” diye konuştu. Öte yandan mahalle konaklarında oluşturulan ücretsiz okul öncesi eğitim sınıfları ile Yıldırımlı miniklerin geleneklerine, kültürüne değerlerine bağlı nesiller oluşmasına katkıda bulunduklarını da aktaran Başkan Edebali, “Bizim kültürümüzde mahalle, birlik ve beraberliğin yanı sıra dayanışmanın da en önemli simgesidir. Değerlerimize sahip çıkarak mahalle kültürünü yaşatacak projelerimizi ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Selçukbey ve Eğitim Mahalle Konaklarımız hem bölge sakinlerimize hem de ilçemize şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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