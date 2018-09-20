Mahalle esnafı elektrik faturalarına isyan etti

ADANA'da elektrik faturalarının yüksek geldiğini savunan bir grup esnaf, caddeyi trafiğe kapatıp protesto etti.Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde toplanan yaklaşık 40 kişilik esnaf, son dönemde yükselen elektrik faturalarına tepki gösterdi. Yazdıkları pankartlarla bir süre caddeyi trafiğe kapatan grup ortalama 500 lira gelen faturaları ödeyemediklerini ve işyerlerini kapatmayı düşündüklerini söyledi. Mahalle esnaflarından Gökhan Asoğlu, işlerinin kötü olduğunu belirterek, şöyle konuştu:"Yıllardır burada esnaflık yapıyoruz. Son dönemde zaten işlerimiz kötü. Bir de üstüne bu faturalar belimizi büküyor. Esnaf olarak ne yapacağımızı şaşırdık. 500, 600, 700 lira faturalar geliyor. Bizim buna gücümüz yok. Bu kadar elektrik harcamıyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz."

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