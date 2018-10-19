Mahalle, adını musalla taşından alıyor

ADIYAMAN'daki Musalla Mahallesi, adını cenaze namazlarında üstüne tabut konulan ve bölgede zaman içinde varlığını yitiren musalla taşından alıyor.

Adıyaman'da Musalla Mahallesi adını cenaze namazlarında üstüne tabut konulan ve bölgede zaman içinde varlığını yitiren musalla taşından aldığı öğrenildi. Tarihi ve kültürel değerleriyle ön plana çıkan Adıyaman'da, bazı mahalle ve sokak isimleri kelime anlamı ve hikayeleriyle ilgi çekerken kırsal bir bölgeyken tarihsel süreç ve kentleşme çalışmalarıyla şehir merkezi içinde kalan Musalla Mahallesi de hem tarihi değerleri, hem de adıyla dikkati çeken mahalleler arasında bulunuyor. Mahallenin adını geçmişte halkın toplu namaz kıldığı meydanda namazgah bulunan masa biçimindeki musalla taşından aldığı ve bölgenin zaman içinde kent merkezinde kalmasıyla kullanım amacını yitiren musalla taşının da yıkıldığı öğrenildi.

Bir asrı aşkın süredir Musalla Mahallesi'nde oturan 108 yaşındaki Tahide Yavuz, yaptığı açıklamada, 1940'lı yıllara kadar meydanın namazgah olarak kullanıldığını, kendilerinin de namazgah çevresindeki pınara çul, halı ve kilim yıkamaya gittiklerini anlattı.

Namazgah çevresinin nar ve dut ağaçları bulunan bahçelerle çevrili olduğuna değinen Yavuz, "Buradaki meydan uzun süre namazgah olarak kullanıldı. Bayram ve cuma namazları kılınırdı, aynı zamanda cenaze namazları da burada kılınır, cenazeler o dönemde burada bulunan mezarlığa defnedilirdi. Meydanda kılınan namazlara katılım fazla olurdu, kentin dört bir yanından gelirlerdi" dedi.

Yavuz, mahallenin adının namazgahtaki musalla taşlarıyla simgeleştiğini aktararak, "O meydanda iki tane musalla taşı vardı. Ben kendimi bildim bileli o taşlar vardı ve mahalle namazgahı ve o taşlarıyla bilinirdi. 1950'li yıllarda, o taşlar namazgahla birlikte zaman içinde yıkıldı." diye konuştu.

'MUSALLA MAHALLESİ EN ESKİ MAHALLELERDEN BİRİDİR'

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Tarihçi Doç. Dr. Murat Gökhan Dalyan ise Musalla Mahallesi'nin geçmiş asırlarda zenginlerin tercih ettiği bir semt olduğunu dile getirdi. Devlet erkanının da söz konusu dönemde Musalla Mahallesi'nde ikamet ettiğine dikkati çeken Dalyan, "Musalla Mahallesi kentin en eski mahallelerinden birisidir. Günümüzde adı değişmeyen ender mahallelerdendir."

Mahalleye 1863 yılında kışla yapıldığını, kışlaya gelen askerlerin meydandaki namazgahı ibadet amaçlı kullanmış olabileceklerini düşündüğünü söyleyen Dalyan, incelediği 4 bine yakın resmi yazışmaya bu konunun yansımadığını belirtti.

Bu arada, söz konusu meydanın karşısında yıllar süren girişimler sonucunda, benzer bir namazgah yapımına başlandı. İnşaat çalışmaları devam eden namazgahın 2019 yılında ibadete açılması planlanıyor.

FOTOĞRAFLI



YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×