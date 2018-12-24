Mağazalardan alarmlarını keserek giysi çalan 2 kişi tutuklandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,()-EDİRNE'de, girdikleri mağazalardan alarmlarını kırarak çaldıkları kıyafetlerle suçüstü yakalanarak, gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Abdurrahman Mahallesi Talat Paşa Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinde bulunan mağazalarda meydana geldi. Mağazalardan alarmlarını keserek kıyafet çaldıkları belirlenen L.L. ve A.S.M. polis tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin taşıdıkları bavul ve üzerlerinde yapılan aramada 3 cep telefonu, bıçak, yan keski aleti ve çalıntı kıyafetler bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.L. ve A.S.M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.