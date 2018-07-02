Madımak Oteli'nde yaşamını yitirenler Buca'da anıldı

İZMİR'in Buca ilçesinde düzenlenen törenle, Sivas'taki Madımak Oteli'nin ateşe verilmesiyle yaşamını yitiren 33 aydın ve 2 otel görevlisi anıldı.

Buca Belediyesi, 2 Temmuz 1993 tarihinde Pir Sultan Abdal Şenlikleri'ne katılmak üzere Sivas'a giden, kaldıkları Otel Madımak'ta çıkan yangında yaşamını yitiren şair, yazar, müzisyen, sanatçı ve aydınları anmak için Çevik Bir Meydanı'nda bir etkinlik düzenledi. 25 yıl önce Sivas'ta hayatını kaybeden 2'si otel çalışanı, 33 şair yazar ve aydının anıldığı törene Buca Belediye Başkan Yardımcısı Murat Işık, Buca Cemevi Derneği, Alevi Bektaşi İnanç Derneği, Gaziler Mahallesi Cemevi Derneği, İzmir Alevi Bektaşi Mehtaplar Cemevi temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda Bucalı katıldı.

Buca Belediye Başkan Yardımcısı Işık, "Sivas'ta katledilenler, aydın, ilerici, demokrasiyi ve özgürlüğü savunan bir yapının fertleriydi. Onların bıraktığı yerden bu meşaleyi daha da ileriye taşımak için elimizden geldiğince mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Anma töreni Yılmaz Korkmaz , Cem Aksünger'in ve Alican Polat, Alicem Kaya, Okan Koç ve Hüseyin Gül'den oluşan grupların Madımak'ta yaşamını yitirenler için çalıp söyledikleri şiir ve türkülerle geç saatlere kadar devam etti.

İZMİR, ()

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