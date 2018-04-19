Madenciler 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Haluk Levent'le kutlayacak

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, () - GENEL Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Başkanı Ahmet Demirci, 1 Mayıs'ı Haluk Levent'in vereceği konserle bayram havasında kutlayacaklarını açıkladı.

GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Genel Başkan Ahmet Demirci başkanlığında yapılan toplantıya GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Satılmış Uludağ, Genel Mali Sekreter Adnan Tıska, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal ile GMİS'e bağlı şubelerin başkan ve şubeler yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nü Zonguldak'ta, emeğin başkentine yakışır şekilde Madenci Anıtı'nda kutlamak istediklerini belirtti. Demirci, kutlamalara Haluk Levent'in katılacağını açıklayarak, "Madenci Anıtı'ndan Türkiye'ye ve dünyaya mesajlarımızı vereceğiz. Sanatçı kardeşimiz Haluk Levent ile birlikte şarkılarımızı, türkülerimizi söyleyeceğiz. 1 Mayıs'ı bayram havasında kutlayacağız" dedi.

Demirci, 1 Mayıs'ta sorunları ve çözüm önerilerini yüksek bir sesle anlatacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bundan önceki yıllarda olduğu gibi 1 Mayıs'ı, Genel Maden İşçileri Sendikası, Demokrasi Platformu, işçi-memur sendikaları, meslek odaları, demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve tüm halkımızın katılımıyla kutlayacağız. 1 Mayıs Tertip Komitesi oluşturduk ve yasal başvurularımızı yaptık. Bu yıl sanatçı olarak konser için Haluk Levent ile anlaştık. Biz Genel Maden İşçileri Sendikası olarak bugün burada görüş alışverişinde bulunacak ve görev dağılımı yapacağız. Yarın diğer örgütlerimizle bir araya gelerek çalışmalarımızı hızlandıracağız. İşçi, memur, çiftçi, esnaf, ev kadını, öğrenci, işsiz, emekli hepimizin sorunları var. 1 Mayıs'ta tüm emekçiler olarak birlik ve beraberlik içinde, sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi yüksek bir sesle anlatacağız. Ülkemizi yönetenleri ve yönetmeye aday olanları uyaracağız. Zonguldak'ın sorunlarını ve çözüm önerilerini anlatacağız. Ülkemizin temel sorunlarına ilişkin önerilerimizi anlatacağız" diye konuştu.

24 Haziran tarihinde seçime gidileceğini hatırlatan ve 1 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan konuşmaların dikkate daha da çok alınacağına inandıklarını belirten Ahmet Demirci, "İnanıyoruz ki önerilerimiz büyük bir dikkatle dinlenecektir" dedi.