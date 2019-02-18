Maden sektörü MINEX'te buluşacak

İZMİR'de 23 - 26 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek MINEX - 8. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı, maden sektörünü fuarizmir’de bir araya getirecek.

İZFAŞ, iki yılda bir gerçekleştirdiği MINEX – Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı’nın sekizincisi için çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve TMMOB Maden Mühendisleri Odası işbirliğiyle düzenlenecek MINEX - 8. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı, 23 - 26 Ekim 2019 tarihleri arasında fuarizmir’de gerçekleşecek. Son olarak 2017 yılında düzenlenen fuarda; maden bulma, çıkarma işlemlerinde kullanılan son teknoloji dev makineler, iş makineleri, maden kazalarının önüne geçecek teknolojik yenilikler, gaz ölçüm cihazları, yaşam odaları, kaçış odaları, yangınları önceden haber veren sistemler gibi birbirinden önemli ürünler sektör profesyonelleri ile bir araya gelecek. Bu yıl da büyümenin hedeflendiği MINEX’e dünyanın çeşitli noktalarından katılımcıların gelmesi hedefleniyor. Fuarda ayrıca dört gün boyunca çeşitli sektörel etkinlikler de gerçekleşecek.

KONGRE FUARİZMİR’DE

Uluslararası Maden Makineleri ve Teknolojileri Kongresi’nin (IMMAT) yedincisi, MINEX ile eş zamanlı olarak fuarizmir’de yapılacak. Uluslararası bilim insanlarının ve uygulayıcıların katılacağı kongrede, maden sektöründeki gelişmeler gündeme gelecek. Kongrede araştırmacı, işletmeci, imalatçı, firma temsilcisi ve yöneticilerin aynı platformda buluşturularak etkin bir iletişimin sağlanması amaçlanıyor. Kongre kapsamında; maden işletme, cevher hazırlama ve zenginleştirme, mermer, altyapıya yönelik kullanılan maden makinaları ve bunların teknolojileri ile ilgili konular tüm dünyadan önemli uzmanlarca sunulup tartışılacak.

FUARDA NELER VAR?

MINEX - 8. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı’nda; metalik madenler, endüstriyel hammaddeler, kimyasal sanayi hammaddeleri, seramik refrakter cam sanayi hammaddeleri, çimento hammaddeleri ve yapı malzemeleri, kıymetli taşlar, prospeksiyon, maden işletme makinaları ve ekipmanları, sondaj makine ve ekipmanları, cevher hazırlama ve zenginleştirme makine ile ekipmanları, yardımcı makine ve teçhizatlar, işyeri sağlığı ve güvenlik malzemeleri, tünel ve tünel ekipmanları teknolojileri yer alacak.

İZMİR, ()

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