Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, evinde ölü bulundu

UZUNKÖPRÜ(Edirne),()-EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, alkol ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen S.B. (35), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Başağıl köyünde meydana geldi. Köydeki bir evde yalnız yaşayan S.B.'den uzun süre haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Eve giren jandarma ekipleri, alkol ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen S.B.'yi ölü olarak buldu. S.B.'nin cesedi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.