Madde bağımlısı evinde ölü bulundu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen Derviş Ali Ova (48), yakınları tarafından evde ölü bulundu.
Olay, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 5229 Sokak'ta bulunan gecekonduda meydana geldi. Uyuşturucudan kaydı bulunan ve uzun bir süredir tedavi gördüğü belirtilen Derviş Ali Ova'yı ailesi yerde yüzüstü yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Derviş Ali Ova'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ova'nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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