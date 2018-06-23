Madde bağımlılığına karşı bilinçlendirildiler

HATAY Madde Bağımlılığı İle Mücadele Derneği’nin yürütücüsü olduğu 'Burada Kal' projesi kapsamında öğretmenler, sağlık çalışanları ve STK temsilcilerine yönelik madde bağımlılığı ile mücadele eğitimi düzenlendi.Hatay Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda özellikle gençlerin maddeye yönelmeden, arkadaş, çevre etkisinde kalmadan her türlü maddeden başlamadan uzak durması, sportif, sosyal faaliyetlere yönelmesi amacıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek 'Burada Kal' projesi kapsamında eğitim düzenlendi. Katılımcılara, ‘tütün ve madde ve bağımlılığı’, ‘teknoloji bağımlılığı’, ‘madde bağımlılığının hukuki boyutu’, ‘yeşilay faaliyetleri ve iletişim becerileri’, ‘madde bağımlılığı ve sosyal hizmet’ konularında bilgiler verildi. Eğitimin ardından katılım belgeleri takdim edildi.

SAĞLIKLI ZİHİNLER SAĞLIKLI BEDENLERDE YETİŞİR

Sağlıklı zihinlerin sağlıklı bedenlerde yetiştiğinin bilincinde olduklarının altını çizen Madde Bağımlılığı İle Mücadele Derneği Başkanı Ahmet Saldıran, “Hatay’da gençlerimizi maddeden korumayı, bilinçlendirmeyi kendimize görev edindik. Dernek olarak sağlıklı bireylerin gelişmesi için elimizi taşın altına sonuna kadar koyup, bu amaçla eğitim, bilinçlendirme, önleme ve topluma kazandırma çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.



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