Madde bağımlılığı tiyatroyla anlatıldı

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından, hızla artmakta olan madde bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla gençlere yönelik 'Hayal Et' adlı gençlik tiyatrosu Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, Karkamış, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde ortaöğretim ve lise öğrencilerine sahnelendi. Büyükşehir Belediyesi, tiyatro oyunuyla 6 bin 144 gence ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kültür Müdürlüğü tarafından günümüzün en önemli sorunlarından biri olan madde bağımlılığının sonuçlarına dikkat çekmek ve bağımlılıkla ilgili bilgilendirmek amacıyla seçilen 'Hayal Et' adlı oyun, sahnelendi. Mizah ve dramın iç içe geçtiği, gerçek hayattan alınmış öykülerin aktarıldığı, gençlerin sağlıklı bir yaşam için eğitildiği tiyatro oyunu, il merkezi ve ilçelerde 5 gün boyunca 15 seansta gençlerle buluştu.

'Hayal Et' gençlik tiyatrosunda, arkadaş seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiği, 'Bir kereden bir şey olmaz' sözünün ne kadar yanlış olduğu ve yanlış arkadaş seçiminin nelere yol açabileceği gibi durumlar anlatıldı.

FOTOĞRAFLI

